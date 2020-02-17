فرعية اللجان أقرت مواد تتعلق بالري في قانون المياه

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من ​اللجان النيابية المشتركة​، والمكلفة درس اقتراح قانون ​المياه​ ومناقشته، جلسة برئاسة النائب ​محمد الحجار​ وحضور النواب: ​قاسم هاشم​، ​حكمت ديب​، ​علي درويش​ و​علي فياض​.

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وحضر ايضا المدير العام للمصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ ​سامي علوية​، المديرون العامون لمؤسسات مياه ​لبنان​ الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر، لبنان الشمالي الدكتور خالد عبيد، ​بيروت​ و​جبل لبنان​ ​جان جبران​، و​البقاع​ الدكتور رزق رزق، مستشارة وزير ​الطاقة​ والمياه المهندسة سوزي الحويك، ممثل ​وزارة العدل​ القاضي جاد الهاشم، ممثلة ​وزارة المال​ مديرة المحاسبة العامة الدكتورة رجاء الشريف، ممثل ​وزارة البيئة​ المهندس نديم مروة، ممثلة المجلس الاعلى للشراكة و​الخصخصة​ مايا شاملي.

وأوضحت اللجنة في بيان أنه "جرى متابعة درس اقتراح قانون تعديل قانون المياه، وتركز ​النقاش​ على الفصل المتعلق بالري، فأقرت عددا من المواد، على ان تعقد جلسة لاحقة الاثنين المقبل لاستكمال درس باقي المواد ومناقشتها، ولا سيما المواد المتعلقة بجمعيات مستخدمي المياه".

