عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، والمكلفة درس اقتراح قانون المياه ومناقشته، جلسة برئاسة النائب محمد الحجار وحضور النواب: قاسم هاشم، حكمت ديب، علي درويش وعلي فياض.
وحضر ايضا المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، المديرون العامون لمؤسسات مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر، لبنان الشمالي الدكتور خالد عبيد، بيروت وجبل لبنان جان جبران، والبقاع الدكتور رزق رزق، مستشارة وزير الطاقة والمياه المهندسة سوزي الحويك، ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم، ممثلة وزارة المال مديرة المحاسبة العامة الدكتورة رجاء الشريف، ممثل وزارة البيئة المهندس نديم مروة، ممثلة المجلس الاعلى للشراكة والخصخصة مايا شاملي.
وأوضحت اللجنة في بيان أنه "جرى متابعة درس اقتراح قانون تعديل قانون المياه، وتركز النقاش على الفصل المتعلق بالري، فأقرت عددا من المواد، على ان تعقد جلسة لاحقة الاثنين المقبل لاستكمال درس باقي المواد ومناقشتها، ولا سيما المواد المتعلقة بجمعيات مستخدمي المياه".
كانت هذه تفاصيل خبر فرعية اللجان أقرت مواد تتعلق بالري في قانون المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.