سرقة اسلاك كهربائية على الطريق الممتدة من بلدة الهبارية

أقدم مجهولون على قطع حوالي 800 متر من الأسلاك الكهربائية (​التوتر العالي​) على الطريق الممتدة من ​بلدة الهبارية​، الى ​بلدة شبعا​ في ​حاصبيا​، وتحديدا عند محلة الجسر دون التمكن من سرقتها. وتجري فصيلة شبعا في ​قوى الامن الداخلي​ التحقيق لمعرفة الفاعلين. إضغط للمزيد

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