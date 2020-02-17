قوى الأمن: توقيف سارق نفذ أكثر من 13 عملية سرقة وسلب في محلة برج حمود

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة وسلب من قبل شخص مجهول الهوية ضمن ​منطقة المتن​ وبخاصة في محلة ​برج حمود​، توصلت ​شعبة المعلومات​ الى تحديد هوية المشتبه به، ويدعى: ع. ع. (مواليد عام 2000، لبناني)"، مشيرة الى أنه "بتاريخ 14/2/2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة برج حمود، وضبطت /3/ هواتف خلوية".

وأوضحت المديرية أنه "بالتحقيق معه، اعترف أنه أقدم على تنفيذ أكثر من /13/ ​عملية سرقة​ وسلب مواطنين في المحلة المذكورة، كما اعترف بتعاطي ​المخدرات​. وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة ​القضاء​".