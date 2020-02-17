قوى الأمن: توقيف سارق نفذ أكثر من 13 عملية سرقة وسلب في محلة برج حمود

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "بعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة وسلب من قبل شخص مجهول الهوية ضمن منطقة المتن وبخاصة في محلة برج حمود، توصلت شعبة المعلومات الى تحديد هوية المشتبه به، ويدعى: ع. ع. (مواليد عام 2000، لبناني)"، مشيرة الى أنه "بتاريخ 14/2/2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة برج حمود، وضبطت /3/ هواتف خلوية".
وأوضحت المديرية أنه "بالتحقيق معه، اعترف أنه أقدم على تنفيذ أكثر من /13/ عملية سرقة وسلب مواطنين في المحلة المذكورة، كما اعترف بتعاطي المخدرات. وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
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