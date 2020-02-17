تمكنت فصيلة التفتيشات في ​قوى الأمن الداخلي​ في ​مطار بيروت الدولي​ من ضبط 109 قطع نقدية ذهبية قديمة وقطعتين نقدية فضية مخبأة بطريقة مبتكرة مع المواطن ع.ج. من الجنسية السورية اثناء محاولته السفر الى لندن. وتولت الضابطة الإدارية و​العدلية​ في ​المطار​ التحقيق معه بإشراف ​القضاء​ المختص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احباط محاولة تهريب قطع نقدية ذهبية وفضية قديمة عبر المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.