حسن مراد: مبروك لسوريا تحرير مدينة حلب

اعتبر الوزير السابق ​حسن مراد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "تحرير ​مدينة حلب​ يبشر بانتهاء آخر فصول المؤامرة الكبرى التي تعرضت لها الشقيقة ​سوريا​ وواجهتها بكل صلابة ومعها كل أحرار الأمة و​العالم​. مبروك لسوريا وقيادتها الشجاعة وجيشها الباسل ولكل الشرفاء الذين وقفوا معها، والتحية للشهداء الأبطال في ​مسيرة​ دحر ​الإرهاب​ والعدوان".

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