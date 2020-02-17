أرجأ قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي الى 24 شباط الجاري جلسة النظر في الدعوى المقدمة من عدد من الأسرى المحررين، بواسطة وكيلهم القانوني المحامي حسن بزي، ضد العميل الاسرائيلي عامر الفاخوري، وذلك الى حين ورود تقرير اللجنة الطبية المكلفة الكشف على هذا الأخير، على أن يتخذ القرار المناسب لمتابعة التحقيق في ضوء نتيجة هذا التقرير.
كانت هذه تفاصيل خبر القاضي حلاوي أرجأ الى 24 الجاري جلسة متابعة النظر في دعوى الأسرى المحررين ضد عامر الفاخوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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