القاضي حلاوي أرجأ الى 24 الجاري جلسة متابعة النظر في دعوى الأسرى المحررين ضد عامر الفاخوري

أرجأ قاضي التحقيق في ​بيروت​ بلال حلاوي الى 24 شباط الجاري جلسة النظر في الدعوى المقدمة من عدد من الأسرى المحررين، بواسطة وكيلهم القانوني المحامي ​حسن بزي​، ضد العميل الاسرائيلي ​عامر الفاخوري​، وذلك الى حين ورود ​تقرير​ اللجنة الطبية المكلفة الكشف على هذا الأخير، على أن يتخذ القرار المناسب لمتابعة التحقيق في ضوء نتيجة هذا التقرير.

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