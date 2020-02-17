وزير الصحة أكد عدم وجود اي حالة "كورونا" حتى تاريخه

ترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب اجتماعا للجنة الوزارية المختصة لترصد مكافحة وباء الكورونا، حضره وزراء: الصحة حمد حسن، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان، الاقتصاد راوول نعمه، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الامين العام لمجلس الدفاع اللواء محمود الاسمر والمستشار خضر طالب وعدد من المختصين.
ولفت حسن بعد الاجتماع الى أنه "تم التأكيد على عدم وجود اي حالة "كورونا" حتى تاريخه، وان الاجراءات المتخذة على الموانئ البرية والبحرية والجوية مطابقة لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ومع اصرار الرئيس دياب على متابعة الموضوع والبقاء على أهبة الاستعداد للوقاية والتشدد ببعض الاجراءات على الموانئ ذات الصلة".
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