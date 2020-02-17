وزير الصحة أكد عدم وجود اي حالة "كورونا" حتى تاريخه

ترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ اجتماعا للجنة الوزارية المختصة لترصد مكافحة وباء ​الكورونا​، حضره وزراء: الصحة حمد حسن، الاشغال العامة والنقل ​ميشال نجار​، ​الشباب​ و​الرياضة​ ​فارتينيه اوهانيان​، ​الاقتصاد​ راوول نعمه، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي ​محمود مكية​، الامين العام لمجلس الدفاع ​اللواء​ محمود الاسمر والمستشار ​خضر طالب​ وعدد من المختصين.

ولفت حسن بعد الاجتماع الى أنه "تم التأكيد على عدم وجود اي حالة "كورونا" حتى تاريخه، وان الاجراءات المتخذة على الموانئ البرية والبحرية والجوية مطابقة لتعليمات ​منظمة الصحة العالمية​، ومع اصرار الرئيس دياب على متابعة الموضوع والبقاء على أهبة الاستعداد للوقاية والتشدد ببعض الاجراءات على الموانئ ذات الصلة".