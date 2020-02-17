مصلحة الليطاني باشرت رفع الاتربة والشوائب عبر مجرى النهر

باشرت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ قبل ظهر اليوم رفع الاتربة والشوائب التي جرفتها ​السيول​ عبر مجرى نهر الليطاني، وتكدست عند الجهة الشمالية من السد، مستخدمة ماكنة بوكلن وجرارات و​شاحنات​، وفق ما أفادت ​الوكالة الوطنية للاعلام​. إضغط للمزيد

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