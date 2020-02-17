خفر السواحل الجزائرية: إحباط هجرة غير شرعية لـ112 شخصا نحو أوروبا

أعلنت قوات ​خفر السواحل​ الجزائرية، في بيان ، عن "تدخل وحداتها في ​الساعات​ الأولى من صبيحة اليوم على مستوى سواحل وهران ومستغانم والشلف غربي البلاد، وعلى مستوى سواحل عنابة شرقي البلاد وأحبطت محاولات عدة للهجرة غير الشرعية نحو ​أوروبا​"، مشيرة الى ان "القوات أوقفت 112 شابا من بينهم أطفال قصر كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وهم يحاولون بلوغ ​الضفة الغربية​، وأحيل الموقوفون إلى الجهات الأمنية المختصة، حيث تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت في انتظار مثولهم للمحاكمة".

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