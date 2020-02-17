الأمم المتحدة تدين استخدام أسلحة الصيد ضد المحتجين في العراق

دانت مبعوثة الأمين العام ​الأمم المتحدة​ في ​العراق​، جنين بلاسخارت "استخدام أسلحة ​الصيد​ ضد ​المحتجين​"، داعية السلطات إلى "منع استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن إساءة استخدام القوة".

وبينت بلاسخارت أن "النمط المستمر لاستخدام القوة المفرطة مع وجود جماعات مسلحة يتم تحديدها بشكل غامض وولاءات غير واضحة يمثل مصدر قلق أمني خطير يجب أن يمكن معالجتها بشكل عاجل وحاسم، ويجب حماية ​المتظاهرين​ السلميين في جميع الأوقات".