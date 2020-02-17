دانت مبعوثة الأمين العام الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت "استخدام أسلحة الصيد ضد المحتجين"، داعية السلطات إلى "منع استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن إساءة استخدام القوة".
وبينت بلاسخارت أن "النمط المستمر لاستخدام القوة المفرطة مع وجود جماعات مسلحة يتم تحديدها بشكل غامض وولاءات غير واضحة يمثل مصدر قلق أمني خطير يجب أن يمكن معالجتها بشكل عاجل وحاسم، ويجب حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تدين استخدام أسلحة الصيد ضد المحتجين في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.