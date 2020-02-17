سفير اميركا بألمانيا: سنوقف تبادل المعلومات مع الدول التي تتعامل مع هواوي

كشف ​السفير الأميركي​ لدى ​ألمانيا​ ريتشارد غرينيل، أن "الرئيس ​دونالد ترامب​ هدد بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول الحليفة التي تتعامل مع شركة ​الاتصالات​ الصينية "​هواوي​"، مشيراً الى ان "ترامب اتصل به من الطائرة الرئاسية، وطلب منه إيصال هذه الرسالة".

هذا وتضغط ​واشنطن​ على حلفائها الغربيين لوقف تعاونها مع عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" لتركيب شبكات اتصالات الجيل الخامس الفائقة السرعة.