كشف السفير الأميركي لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل، أن "الرئيس دونالد ترامب هدد بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول الحليفة التي تتعامل مع شركة الاتصالات الصينية "هواوي"، مشيراً الى ان "ترامب اتصل به من الطائرة الرئاسية، وطلب منه إيصال هذه الرسالة".
هذا وتضغط واشنطن على حلفائها الغربيين لوقف تعاونها مع عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" لتركيب شبكات اتصالات الجيل الخامس الفائقة السرعة.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير اميركا بألمانيا: سنوقف تبادل المعلومات مع الدول التي تتعامل مع هواوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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