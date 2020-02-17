شعث: استمرار الأونروا يمثل حقيقة تمسك الأسرة الدولية بحق اللاجئين

أعلن الممثل الخاص للرئيس ال​فلسطين​ي، ​نبيل شعث​، ان "​الأونروا​ كانت حلاً مؤقتا لمشكلة ​اللاجئين​، إلى أن يعود اللاجئون إلى بلادهم، لكن اللاجئين لم يعودوا إلى بلادهم، حتى اللاجئون في داخل فلسطين اللذين طردوا مما أصبح ​إسرائيل​ إلى ​الضفة الغربية​ وغزة، أيضا لا حل حتى الآن، لذلك وجود الأونروا واستمراراها يمثل حقيقة تمسك الأسرة الدولية بحق اللاجئين".

وأوضح شعث أنه "لا بد من تعويض النقص الذي افتعلته ​أميركا​ بوقف تمويلها لوكالة الغوث وتبعتها بعض الدول الأخرى، الدول الباقية عليها أن تظل ثابتة، ​أوروبا​ لم تتغير و​الدول العربية​ التي تدفع لم تتغير و​روسيا​ لم تتغير فلذك نأمل أن تبقى الأونروا إلى أن نحل قضية اللاجئين".