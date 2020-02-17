شعث: استمرار الأونروا يمثل حقيقة تمسك الأسرة الدولية بحق اللاجئين

أعلن الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني، نبيل شعث، ان "الأونروا كانت حلاً مؤقتا لمشكلة اللاجئين، إلى أن يعود اللاجئون إلى بلادهم، لكن اللاجئين لم يعودوا إلى بلادهم، حتى اللاجئون في داخل فلسطين اللذين طردوا مما أصبح إسرائيل إلى الضفة الغربية وغزة، أيضا لا حل حتى الآن، لذلك وجود الأونروا واستمراراها يمثل حقيقة تمسك الأسرة الدولية بحق اللاجئين".
وأوضح شعث أنه "لا بد من تعويض النقص الذي افتعلته أميركا بوقف تمويلها لوكالة الغوث وتبعتها بعض الدول الأخرى، الدول الباقية عليها أن تظل ثابتة، أوروبا لم تتغير والدول العربية التي تدفع لم تتغير وروسيا لم تتغير فلذك نأمل أن تبقى الأونروا إلى أن نحل قضية اللاجئين".
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