شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة مطالب من وفد البرلمان لمحافظ أسوان لتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه نواب لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، برئاسة هشام عبد الواحد، عددا من المطالب لمحافظ أسوان بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وضرورة وضع أسوان على خريطة التنمية بشكل أفضل، وذلك خلال لقاء اللجنة بمحافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، بالوفد الذي يزور أسوان في جولة تفقدية لعدد من مشروعات الطرق الداخلية والكباري والمحاور الرئيسية ومحطات السكة الحديد.

وطالب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل، بضرورة تطوير كافة مشروعات النقل وتعظيم الاستفادة منها لصالح التنمية الاقتصادية، لاسيما وأن أسوان لها ميزات نسبية من حيث تنوع المشروعات الصناعية والسياحية، فضلا عن الزراعة، مشدداً على ضرورة الاهتمام بملف النقل النهري لما يتميز به من ميزات نسبية عن باقي وسائل النقل، من حيث الحفاظ على الطرق البرية التي تحتاج لتكاليف كبيرة في إعادة التهيئة.

فيما قال خالد عبد المولى، أمين سر لجنة النقل بالبرلمان، موجها كلامه لمحافظ أسوان: "نجاحك في زيادة تعظيم الموارد الذاتية أكثر مما هي عليه الآن، وطالب حسن فايز أبو الوفا، عضو لجنة النقل، بضرورة التركيز على المشروعات الشبابية، خصوصا وأن أسوان تلقى اهتمام الرئيس السيسي في استقبال الوفود الشبابية من كافة دول العالم".

وأشار عبد الهادي بعجر، عضو لجنة النقل، إلى أن الاهتمام بمشروعات الطرق والنقل هو بداية التنمية الحقيقية، لافتا إلى أن أسوان تتمتع بتنوع في الاستثمار سواء السياحي أو الصناعي وكذلك الزراعة.

وأكد جمال آدم، عضو لجنة النقل، على ضرورة التركيز على مشروعات النقل النهري وتعظيم الاستفادة منه في عمليات النقل الخاص بالبضائع وكذلك نقل الركاب، مشيرا إلى أن اسوان عليها أن تخرج من العباءة المحلية والانطلاق نحو العالمية، خصوصا وأن الرئيس السيسي وضع هذه المحافظة أمام اهتمام جميع دول العالم من خلال العديد من المؤتمرات والملتقيات الشبابية العالمية.

من جانبه أكد النائب شرعي صالح، أن محافظ أسوان أعاد البسمة للمواطن الأسواني، قائلا: لا أبالغ لو قلت انه يعلم مشكلات أسوان أكثر من النواب أنفسهم، موجها بضرورة التركيز على حل مشكلات الصرف الصحي في عدد من المناطق التي لم يدخل فيها الصرف الصحي على الإطلاق.

واستعرض نواب أسوان المشاركين في الاجتماع العديد من المشكلات التي يعاني منها المواطنين في أسوان، لاسيما في مشروعات الصرف الصحي، والطرق الداخلية، ومشكلات السكة الحديد، وأكد النائب محمد سليم، تكاتف نواب أسوان من أجل مصالح المواطنين، مشيدا بالتعاون الفعلي والحقيقي من جانب محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية.

من جانبه كشف محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، أن هناك مخطط لتطوير النقل النهري والنهوض به، لاسيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الصيف بما يؤثر على حركة النقل البري، وأكد أن المخطط يكون من خلال الإدارة بشكل احترافي لعدم تكرار حوادث الصنادل في الفترات السابقة، قائلا: علينا أن نتعلم من المشكلات السابقة.



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