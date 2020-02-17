شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة البرلمان تطالب بفتح الملاعب أمام الجماهير لمتابعة مباريات كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب عاصم عبد العزيز عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، انتقادات إلى الحكومة بعدم استثمار الصورة الرائعة التي أصبحت عليها ملاعب كرة القدم.

وأكد النائب، أنه كان يتوقع بعد نجاح تنظيم أمم أفريقيا 2019 والصورة الرائعة لملاعبنا وجمهورنا التي أبهرت الجميع ، أن يتم استغلال ذلك في تحقيق أقصى استفادة ممكنة وعلى رأسها عودة الجماهير.

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وطالب عاصم عبد العزيز، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه لوزير الشباب والرياضة باتخاذ قرارات عاجلة بعودة جماهير كرة القدم إلى الملاعب لمتابعة جميع المباريات المحلية والعربية والأفريقية والدولية، مؤكدا: أن الجماهير هى اللاعب والنجم رقم واحد فى مباريات كرة القدم.

وأوضح عضو لجنة الشباب أن الرياضة المصرية تعيش أزهى فتراتها التاريخية وأن غياب الجماهير حتى الآن يضر بالمنظومة ويقضي على نسب كثيرة من الاستثمار الموجه للمنظومة والتي كانت ستحدث حال وجود الجماهير مطالبا الجهات بسرعة إصدار فتح أبواب الملاعب أمام الجماهير أسوة بما يحدث أمام جماهير الحفلات.