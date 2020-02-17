حريق مهول يلتهم شقة وسط سلا..أعمدة النيران غطت الحي وحالة رعب تسود المكان – صور

شب حريق مهول ظهر اليوم الإثنين، في إحدى الإقامات السكنية وسط مدينة سلا.

وقالت مصادر محلية، إن عناصر الوقاية المدنية، لا زالت تصارع الزمن لإطفاء الحريق الذي شب في شقة بإقامة الصفاء، وسط مقاطعة تابريكت.

وأوضحت ذات المصادر، أنه أسباب الحريق المهول لا تزال مجهولة، في الوقت الذي لا زالت سيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء تسارع للوصول إلى عين المكان.

وشوهدت أعمدة الدخان المتصاعد من مكان الحريق، من مناطق بعيد في سلا، وسط مخاوف من أن يكون الحريق قد توسع.

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