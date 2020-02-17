الفنانة فضيلة بنموسى تصاب بوعكة صحية فوق الخشبة في بلجيكا – صورة

أصيبت الفنانة فضيلة بنموسى، ليلة أمس الأحد، بكسر على مستوى المعصم، وهي على خشبة المسرح في بروكسيل، وتم نقلها إلى المستشفى.

ونقلت الفنانة المغربية إلى مستشفى سان بيير، بعد إصابتها على الخشبة، حيث خضعت للفحوصات بسرعة، ثم اكتشف الأطباء أنها مصابة بكسر على مستوى المعصم، وشرعوا في معالجته.

وغادرت فضيلة بنموسى المستشفى، بعد حوالي ساعة واحدة فقط، من دخوله، وذلك بعد خضوعها للإسعافات، والتطبيب الضروريين.

وكانت بنموسى، قبل إصابتها، تقدم مسرحية رفقة فرقتها في القنصلية المغربية في العاصمة البلجيكية بروكسيل.