بعد تبادل الضرب.. “البام” ينتزع رئاسة المجلس الجماعي للمضيق- فيديو

انتخب صباح اليوم الإثنين، إدريس لزعر، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا لمجلس الجماعة الحضرية للمضيق، خلفا لرئيسها السابق محمد المرابط السوسي، الذي استقال بشكل مفاجئ في شهر يناير الماضي.

وشهدت العملية الانتخابية مشاداة كلامية تطورت إلى عراك بالأيدي، بين من الأطراف المتنافسة، وصلت إلى حد تبادل الضرب، بعد إعلان لزعر رئيسا للمجلس الجماعي.

وكان رئيس مجلس جماعة المضيق محمد المرابط السوسي وممثلها البرلماني، قد استقال في يناير الماضي بشكل مفاجئ من منصبه، لدواعي صحية تحول دون مواصلته لمهامه كرئيس للجماعة، بحسب مقربين منه.

وأعلنت باشوية المضيق بعد ذلك عن فتح باب الترشيحات لمنصب رئيس مجلس جماعة المضيق بناء على القانون التنظيمي، المنظم للجماعات المحلية، 113.14، والقرار العاملي عدد 16و17 المعلن لشغور منصب رئيس جماعة المضيق، تبعا لاستقالة اختيارية تقدم بها الرئيس الحالي، والذي يفوض لباشا مدينة المضيق مهام الاشراف على العملية الانتخابية في مراحلها.