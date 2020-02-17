بنعبد القادر تعليقا على محاكمة عمر الراضي: شيء جيد أن يتابع في حالة سراح

في الوقت الذي رفض فيه التعليق على تمتيع القضاء المغربي للبيدوفيل الكويتي، المتهم باغتصاب قاصر بالسراح المؤقت، علق وزير العدل، محمد بنعبد القادر، على متابعة الصحافي عمر الراضي.

وقال بنعبد القادر، خلال حلوله ضيفا على برنامج “بلا قيود” على قناة “بي بي سي”، أمس الأحد، إن الحديث عن تراجع في الحقوق والحريات في المغرب “فيه مبالغة”، معتبرا أن هناك “أصواتا لا تعترف بما تحقق”.

ورغم أن الوزير قال إنه لا يعلق على القضايا المعروضة أمام القضاء، إلا أنه وصف تمتيع الصحافي عمر الراضي بالسراح المؤقت أثناء متابعته بأنه “شيء جيد”، معتبرا أن القضاء يحاسب المواطن كمواطن، وليس كصحافي، أو ناشط حقوقي، بينما امتنع عن التعليق على قضية متابعة نشطاء آخرين، بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورد بن عبد القادر على السؤال، الذي وجه إليه حول رأيه في الحديث عن تراجع ثقة المواطنين في القضاء المغربي، وقال: “ليست هناك دراسة حول ثقة المغاربة في القضاء”، مضيفا أنه “ليس هناك كمال، وإذا كانت انتقادات لا يمكن أن نرتكز عليها”.

وتعليقا على الأرقام، التي تشير إلى الآلاف من حالات تزويج القاصرات في المغرب بإذن القاضي، اعتبر بنعبد القادر أن هذه الظاهرة “ليست مرعبة، هي فقط مقلقة”، مضيفا أن مدونة الأسرة أعطت نفسا لرد الاعتبار للمرأة، ولكنها تركت السلطة التقديرية للقاضي في هذه القضية.