ترامواي الرباط سلا نقل حوالي 273 مليون شخص منذ إطلاقه في ماي 2011

أفادت شركة ترامواي الرباط سلا بأن ترامواي الرباط سلا نقل أزيد من 273 مليون شخص منذ الشروع في استغلال الشبكة في ماي سنة 2011.

وتنقل الشبكة ما معدله 110 آلاف راكب يوميا، مشيرا إلى ان هذا المعدل يبلغ يومي السبت والأحد 70 ألف مسافر فيما يصل معدل عدد المسافرين عبر الترامواي في الرباط وسلا سنويا إلى 32.9 مليون مسافر.

وحسب المصدر نفسه، فإن المداخيل المحصلة من بيع التذاكر لاتزال تستحوذ على حصة الأسد بنسبة 73 في المائة من إجمالي المداخيل، فيما يبلغ عدد المشتركين 17 الف و341 مشترك يمثل الطلبة 54 في المائة منهم.

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وتعتبر الشركة أن المعطيات تؤشر على أداء مالي “جيد” منذ سنة 2012، بالرغم من أن أنظمة النقل الحضري في جميع أنحاء العالم تسجل عجزا بسبب تسعيرة النقل الحضري العمومي التي يتعين أن تظل عند مستوى مقبول اجتماعيا.

وفي هذا الصدد، توضح الشركة أن نسبة تغطية نفقات الاستغلال بالإيرادات بلغت 94.5 في المائة في المتوسط، وهو ما يؤشر أيضا على تحقيق شبه توازن مالي ويشكل بالتالي أداء جيدا مقارنة بالشبكات المماثلة.

وتعزو الشركة هذه النتيجة إلى معيرة جيدة للشبكة من حيث هندسة الخطوط وحجم وسيلة النقل وما تستتبعه من إقبال بالإضافة إلى تحكم أفضل في كلفة الاستغلال.