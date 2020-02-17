برلمانيون أوربيون يستعدون لإخراج تقرير مراقبتهم لمحاكمة معتقلي حراك الريف

يستعد مجموعة من البرلمانيين الأوربيين لتقديم تقرير لهم حول مراقبتهم لمحاكمة نشطاء حراك الريف.

وقالت البرلمانية الأوربية، كاتي بيري، إنها ستقدم رفقة اثنين من زملائها، صباح غد الثلاثاء، تقريرا حول مراقبة أطوار محاكمة نشطاء حراك الريف.

كاتي بيري كانت قد حضرت محاكمة نشطاء حراك الريف، من مجموعة ناصر الزفزافي أمام استئنافية الدارالبيضاء، ما وتر علاقتها بالسلطات المغربية، بعدما وجهت إليها اتهامات بمنعها من التنقل إلى مدينة الحسيمة، وعدم تمكينها من ترخيص يسمح لها بالدخول إلى المغرب، أخيرا، بصفتها السياسية، للقاء عائلات المعتقلين.

البرلمانية ذاتها كانت قد أطلقت حملة لدعم ترشيح القيادي في حراك الريف ناصر الزفزافي لجائزة سخاروف لحرية الفكر، التي يمنحها البرلمان الأوربي، ووجهت رسالة إلى الملك محمد السادس، تلتمس منه العفو على الزفزافي لحضور الحفل النهائي للجائزة في بروكسل.

يذكر أنه تزامنا مع محاكمة المعتقلين على خلفية ملف “حراك الريف”، خاضت جمعيات حقوقية، وعائلات جولات في عدد من الدول الأوربية، وزيارات لمنظمات دولية، من أجل التعريف بقضية المعتقلين، لحشد الدعم الدولي في اتجاه طي الملف.