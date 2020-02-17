مصدر أمني لـ” اليوم 24″: أمن الرباط يفرج عن 120 مشجعا من الجيش بعد تنقيطهم

أفرجت المنطقة الأمنية بالرباط عن 120 مشجعا لفريق الجيش الملكي، مساء أمس الأحد، بعدما جرى توقيفهم بمنطقة يعقوب المنصور على هامش المسيرة الاحتجاجية، التي كانت جماهير العاصمة تعتزم تنظيمها في إتجاه مقر العاصمة للإحتجاج على قرار “الويكلو”.

وأوضح مصدر أمني، في حديثه مع “اليوم 24″، أنه تم مساء يوم أمس الأحد إخلاء سبيل 120 مشجعا من أنصار فريق الجيش الملكي جرى توقيفهم على هامش المسيرة، التي دعت إليها مجموعتي “الكورفاتسي”، مبرزا أن الأمر يتعلق بـ 80 مشجعا من البالغين، و40 مشجعا من القاصرين.

وشدد المصدر ذاته على كون عملية التحقق من هوياتهم، وتنقيطهم، جرت في ظروف إنسانية بحيث تم السماح للمرافقين وأعضاء من جمعيات الأنصار بالحضور، مبرزا في السياق ذاته أنه تم السماح لهم بمغادرة الدائرة الأمنية ليعقوب المنصور بعد إخضاعهم لعملية البحث.