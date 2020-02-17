7 نقابات تخوض إضرابا بتارودانت للمطالبة بمحاكمة عادلة للأستاذ المتهم بتعنيف تلميذة

أعلنت فروع سبع نقابات تعليمية، في مدينة تارودانت، أنها ستخوض إضرابا عن العمل، غدا الثلاثاء، على مستوى الإقليم، للمطالبة بمحاكمة عادلة للأستاذ، الذي أدانته المحكمة ابتدائيا بتهمة تعنيف التلميذة مريم.
وقالت النقابات السبع، في بلاغ لها، أصدرته اليوم الاثنين، إنها تتضامن مع الأستاذ بوجمعة بودحيم، المدان بعشرة أشهر حبسا نافذا، مطالبة بتمتيعه بمحاكمة عادلة في مرحلة الاستئناف.
كما طالبت النقابات السبع نفسها بتوفير قوانين لحماية الأطر التربوية داخل الفصول الدراسية، محذرة مما يتعرضون له، بشكل ممنهج.
وكانت الغرفة الابتدائية في محكمة تارودانت قد أدانت، في نهاية شهر يناير الماضي، الأستاذ بوجمعة بودحيم بعشرة أشهر حبسا (ستة أشهر حبسا نافذة وأربعة موقوفة التنفيذ)، وتعويض مدني قدره أربعين ألف درهم لفائدة الضحية، بجنحة “الضرب والجرح في حق طفل من طرف شخص له سلطة عليه، وفقا لمقتضيات المادة 404 من القانون الجنائي”.
ولجأ كل من دفاع تلميذة مريم، والأستاذ المذكور إلى استئناف الحكم.
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