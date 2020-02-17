احتجاجات جماهير الجيش على قرار “الويكلو” تصل فرنسا

تعدت احتجاجات جماهير فريق الجيش الملكي على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على خلفية قرار “الويكلو”، حدود العاصمة الرباط، بعدما تظاهر عساكر فرنسا بالعاصمة باريس. ورفعت الجماهير العسكرية بفرنسا لافتة انتقدت من خلالها قرار “الويكلو” لأربع مباريات عقب أحداث شغب “كلاسيكو” الجيش الملكي والرجاء الرياضي. وكانت الجماهير العسكرية تعتزم تنظيم “مسيرة الغضب”، يوم أمس الأحد بحي يعقوب المنصور الشعبي في اتجاه مقر الجامعة بحي الرياض، قبل أن يتم منعها من طرف الأمن، لتحول الجماهير الغاضبة الوجهة صوب مقر الجامعة، حيث نظمت وقفة احتجاجية رافعة شعارات تهاجم رئيس الجهاز المعني بتسيير شؤون الكرة وطنيا، ورئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم.

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