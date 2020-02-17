العثور على جثة فلسطيني المشتبه بتنفيذ عملية "دوليف"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الإثنين، العثور على جثة فلسطيني المتشبه بتنفيذ عملية إطلاق نار صوب مجموعة من جنود الاحتلال بالقرب من موقع عسكري في منطقة رام الله.
وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إنه "في ختام جهود عملياتية واستخبارية بذلتها قوات الأمن كافة وبعد أعمال تمشيط واسعة عثرت قوات الجيش اليوم، على جثة يشتبه إنها تعود لمرتكب عملية إطلاق النار قرب دوليف في 6-2-2020، والتي أدت إلى إصابة جندي بجروح طفيفة".
وأضاف الجيش في بيانه "لقد تم العثور على جثة منفذ العملية في منطقة وعرة داخل وادي، حيث عثر إلى جانبها على رشاش من نوع M16 ومسدس".
وأصيب جندي إسرائيلي في جروح وصفت بالطفيفة، في عملية إطلاق نار وقعت يوم الخميس، الموافق 6 شباط/فبراير الجاري، قرب موقع عسكري تابع لقوات الاحتلال غربي رام الله.
ونقل الجندي المصاب عبر طائرة مروحية إلى مستشفى "شيبا" في تل هاشومير.
ووفقا للرواية الإسرائيلية، فإن جنود الاحتلال تعرضوا لإطلاق نار بالقرب من موقع عسكري يقع بين قريتي خربثا بني حارث ورأس كركر شمال غرب مدينة رام الله.
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