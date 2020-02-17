إصابة خطيرة لشاب بانقلاب سيارته قرب جلجولية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (30 عاما) في حادث انقلاب سيارة قرب قرية جلجولية بعد ظهر اليوم، الإثنين. وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أنه تلقى بلاغًا قرابة الساعة 12:34 حول انقلاب سيارة على شارع رقم 557 قرب "عيناف". وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصاب الذي وصفت جروحه بالخطيرة، وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى "بيلنسون" في مدينة بيتح تكفا. إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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