القدس - بواسطة محمد عز العرب - تصدر وسم "#السيسي_يخدع_المصريين"، اليوم الإثنين، تغريدات المصريين على موقع "تويتر"، بعد أنباء روّجت لها الحكومة عن إلغاء الدعم المادي، ومطالبة صندوق النقد الدولي ما ينذر ذلك بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
كما هاجم المغردون في الوسم السيسي مشيرين إلى خداعه لهم في كل وعوده السابقة، وفشله في ملف المياه.
وكتبت منى على "تويتر": "التحول من العيني إلى النقدي خراب البيوت...إلغاء الدعم ‘ثورة الجياع‘ تهدد".
وكتبت نور الهدى على "تويتر": "باع النيل وقالوا مفاوضات واتنازل عن حصتنا في النيل الي هيخرب علينا فقر وجوع وعطش".
وكتب حساب "سنوحى الثاني عشر": "أول ثورة شعبية مصرية حقيقية في تاريخ مصر هي ثورة ٢٥ يناير لكن تم القضاء عليها لوجود الكثير من أعداء الشعب كانوا متخفيين الانقلاب العسكري كشف كل المختبئ والمستور تدين أي ثورة قادمة ل ٢٥ يناير بهذا الكشف وهذا الفضح #الجوكر_المصري #١٧_فبراير #السيسي_يخدع_المصريين".
وكتبت نجلاء أحمد على "تويتر" : #السيسي_يخدع_المصريين
خصخص الشركات والمصانع بكذبه انه الأفضل للاقتصاد المصري
منافق وكداب ".
وكتب حساب "عابر سبيل": "العسكر يواصل الخداع والتضليل ويشيع حالة وردية عن مفاوضات سد النهضة التحول من العيني إلى النقدي خراب بيوت.. إلغاء الدعم “ثورة جياع” تهدد العسكر عشرات اليهود يؤدون طقوسا تلمودية في طابا لأنهم فقرا أوى في عهد العسكر”.. المصريون يقاطعون الأوكازيون الشتوي #السيسي_يخدع_المصريين".
اقرأ/ي أيضًا | مخابرات مصر وراء كل سيناريو سينمائيّ
كانت هذه تفاصيل خبر #نبض الشبكة: #السيسي_يخدع_المصريين بعد إلغاء الدعم المادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.