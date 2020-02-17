شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. بسبع عيارات بالرأس.. مقتل طفل بمديرية العدين غرب إب والان مع التفاصيل

الإثنين 17 فبراير 2020 قتل طفل بإحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وقالت مصادر محلية، إن طفلا قتل في منطقة الجبلين بمديرية العدين غرب محافظة إب، حيث لقي حتفه بظروف وملابسات غامضة. Advertisements وبحسب المصادر، فإن الطفل القتيل تلقى قرابة سبع طلقات قاتلة في الرأس الأمر الذي أدى لتهشمه بصورة مرعبة. وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية انفلات أمني وانتشار للسلاح زاد من حوادث القتل وإرتفاع معدلات الجريمة بصورة شبه يومية.

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