مواطنون بإب يرفضون وضع أماكن "حجر صحي" وسط الأحياء السكنية

الإثنين 17 فبراير 2020

رفض المواطنون بمحافظة إب وسط اليمن، إقامة أماكن "حجر صحي" بوسط الأحياء السكنية بعد عودة عدد من اليمنيين من جمهورية الصين الشعبية.



واشتكى المواطنون إقامة أماكن حجر صحي وعزل لمواطنين من أبناء المحافظة وسط أحياء سكنية تمتليء بالسكان الذين يخشون انتقال فيروس "كورونا" المميت من الأشخاص الذين قدموا من الصين.

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ومنذ 11 فبراير الجاري تواصل السلطات الصحية عزل 12 شخص في منطقة "بيت الصين" بالمدينة القديمة لمدينة إب، حيث قدموا من الصين ويخشى أن يكونوا حاملي لفيروس كورونا، ومن المفترض استمرار عملية الحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما.

وعبر عدد من وجهاء وعقال الحارات بمدينة إب عن رفضهم تواجد المحتجزين في مناطق وأحياء سكنية وتدعوا إلى نقلهم إلى أماكن ملائمة وأكثر أمنا خارج المدينة.

ووقعوا عريضة شكوى طالبوا بسرعة نقل الأشخاص المعزولين إلى أماكن خارج المدينة خشية إنتقال المرض والتسبب بكارثة إنسانية لن تكون تبعاتها على محافظة إب فقط بل ستشمل كل محافظات البلاد.