صحيفة: المراكز التي تشغلها ابنة الإمارات في الميادين كافة تعكس مدى تقدمها

الإثنين 17 فبراير 2020

قالت صحيفة خليجية، إنه منذ تأسيس الدولة أكدت قيادتنا الرشيدة أن تمكين أبناء الوطن، هو استثمار في البناء ليكون على أسس قوية، وبيّنت في جميع المناسبات أن النهضة الحضارية الوطنية المشرفة تقوم على جهود جميع أبناء الدولة، حيث التمكين من ثوابت التوجهات الكبرى والاستراتيجيات التي رعتها القيادة في محطات المسيرة المباركة كافة ، وكانت ابنة الإمارات واجهة مشرفة لوطن قدم التميز والريادة والتفرد وبات يحجز مكانه بين الكبار، حيث المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات في محاكاة دقيقة لمتطلبات الحاضر والمستقبل على حد سواء.



وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الاثنين ولاشك أن المراكز التي تشغلها ابنة الإمارات في الميادين كافة تعكس مدى تقدمها وما تحظى به من دعم القيادة وفخر جميع أبناء الوطن بإنجازاتها، وباتت تجربتها ودورها الأساسي في مسيرة النهضة الشاملة تثري الجميع حول العالم وكيف برهنت على قدرتها في النجاح والمشاركة في الإنجاز.

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وذكرت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ،أكد الفخر والاعتزاز بالإنجازات، وبين سموه الدور الرائد لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، ورعايتها لجميع فئات المجتمع وأثره العظيم على ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من مرتبة تستطيع من خلالها أن تؤدي مهامها كافة على الشكل الأمثل، فهي التي تقوم بأعقد المهام وتعبر عن مواقف الدولة من أهم المنابر وتقود الطائرات وغير ذلك كثير مما يعبر عن عِظم مسيرة التمكين التي تحرص عليها القيادة الرشيدة، وهو ما بينه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقول: "نفخر بإنجازات الإمارات وممتنين لجهود ومتابعة أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك حيث أصبحت الإمارات تحتل مراكز رائدة في تمكين المرأة، ثٌلث أعضاء الحكومة ونصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي هم من بنات الإمارات، و70% من خريجي جامعاتنا نساء".

وأضافت "منتدى المرأة العالمي- دبي 2020" الذي شهد افتتاحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، بمشاركة عدد كبير من المعنيين والمهتمين بلغ 3 آلاف مشارك من 87 دولة بينهم صناع قرار ومسؤولين، يبحث سبل التمكين الاقتصادي للمرأة وفوائده على المجتمعات والعالم، يأتي كذلك للاستفادة من تجربة الدولة ومسيرتها في النهضة عبر الاستثمار بطاقات جميع أبنائها ليكونوا على قدر الرهان التاريخي والمشرف في جميع القطاعات والمحافل، عبر المساواة وتكافؤ الفرص والدفع بعملية مشاركة الجميع الذي يكرسه وجود المرأة المنتجة والعاملة في كافة القطاعات والميادين بما فيها سوق العمل، ومسيرة مشرفة تحظى باحترام عالمي، خاصة أن نسبة مشاركة المرأة وتمكينها دليل على تقدم الأمم ومدى امتلاكها لأدوات الحاضر والمستقبل، وتجسيد لمدى الوعي الاجتماعي بأهمية دورها.

وأكدت في ختام افتتاحيتها أنه لذلك كانت عملية التمكين التي رسخت موقع ابنة الإمارات في أعقد وأصعب الميادين دليلاً على الوعي الوطني التام منذ بزوغ فجر الاتحاد ، وهو ما أوصل الدولة خلال وقت قياسي لتكون صاحبة التجربة الملهمة، خاصة أن الكثير من المبادرات التي رعتها وأطلقتها القيادة الرشيدة استهدفت المرأة داخل وخارج الوطن وعملت على نشر الوعي بأهمية دعمها وإيصال الجميع للمشاركة في صنع القرار والعمل نحو الازدهار الذي تترسخ أسسه، ويصبح الإنجاز تعزيزاً لجودة الحياة عبر جميع أبناء أي مجتمع