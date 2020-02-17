- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في مضمار دعم المرأة والان مع التفاصيل
الإثنين 17 فبراير 2020
أكدت صحيفة خليجية، أن دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تولي اهتماماً كبيراً للمرأة الإماراتية كجزء أساسي في مسيرة التنمية، ولهذا منحت القيادة الرشيدة في الدولة المرأةَ الحقوق كافة ، وعلى رأسها فرص التعليم إلى أعلى المستويات.
وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية الصادرة اليوم الاثنين وقطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في مضمار دعم المرأة في المجالات كافة وذلك بالعديد من المبادرات التي جسّدت دور المرأة وفاعليتها جنباً إلى جنب مع الرجل، وبتفعيل قرارات عكست مدى تقديرها والحرص على منحها الفرصة كاملة للمشاركة في مسيرة البناء والتطوير والتحديث.
وأضافت غني عن القول إن ذلك التقدير جاء تأسيساً على إرث الآباء المؤسسين الذين منحوا المرأة كل الاهتمام والرعاية، وجعلوا من حماية حقوقها ومصالحها هدفاً استراتيجياً سنّت من أجله الدولة القوانين، ووضعت الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة، لجعل مبدأ الشراكة بين الرجل والمرأة ممارسة حياتية فعلية، وليس مجرد شعارات تُرفع بعيدة عن الواقع العملي، أو مجرد خطط مكتوبة لا ترى التنفيذ.
وأشارت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قال خلال حضور سموه الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة العالمي- دبي 2020: " ثقتنا كبيرة بقدرة المرأة على الإسهام بصورة مؤثّرة في الوصول بدولة الإمارات إلى المصافّ الأولى في كل القطاعات، ونحن مستمرون في دعمها وتذليل كل ما قد يعترض طريقها من عراقيل، وإمدادها بكل ما تحتاج لتكون دائماً على قدر المأمول لها من مستويات التميّز".. وأكد سموه أن الوصول إلى المستقبل المنشود لا يتحقق دون مشاركة المرأة
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في مضمار دعم المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.