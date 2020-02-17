صحيفة: قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في مضمار دعم المرأة

الإثنين 17 فبراير 2020

أكدت صحيفة خليجية، أن دولة الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تولي اهتماماً كبيراً للمرأة الإماراتية كجزء أساسي في مسيرة التنمية، ولهذا منحت القيادة الرشيدة في الدولة المرأةَ الحقوق كافة ، وعلى رأسها فرص التعليم إلى أعلى المستويات.

وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية الصادرة اليوم الاثنين وقطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في مضمار دعم المرأة في المجالات كافة وذلك بالعديد من المبادرات التي جسّدت دور المرأة وفاعليتها جنباً إلى جنب مع الرجل، وبتفعيل قرارات عكست مدى تقديرها والحرص على منحها الفرصة كاملة للمشاركة في مسيرة البناء والتطوير والتحديث.

Advertisements

وأضافت غني عن القول إن ذلك التقدير جاء تأسيساً على إرث الآباء المؤسسين الذين منحوا المرأة كل الاهتمام والرعاية، وجعلوا من حماية حقوقها ومصالحها هدفاً استراتيجياً سنّت من أجله الدولة القوانين، ووضعت الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة، لجعل مبدأ الشراكة بين الرجل والمرأة ممارسة حياتية فعلية، وليس مجرد شعارات تُرفع بعيدة عن الواقع العملي، أو مجرد خطط مكتوبة لا ترى التنفيذ.

وأشارت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قال خلال حضور سموه الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة العالمي- دبي 2020: " ثقتنا كبيرة بقدرة المرأة على الإسهام بصورة مؤثّرة في الوصول بدولة الإمارات إلى المصافّ الأولى في كل القطاعات، ونحن مستمرون في دعمها وتذليل كل ما قد يعترض طريقها من عراقيل، وإمدادها بكل ما تحتاج لتكون دائماً على قدر المأمول لها من مستويات التميّز".. وأكد سموه أن الوصول إلى المستقبل المنشود لا يتحقق دون مشاركة المرأة