شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يرعى مهرجان سرطان الطفل ويعلن إطلاق حملة لإنشاء مركز للسرطان والان مع التفاصيل

الإثنين 17 فبراير 2020

رعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم المهرجان الذي نظمته مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان "أمل" بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الطفل 15 فبراير .



وفي المهرجان، أعلن المحافظ إطلاق حملة واسعة لإنشاء مركز لعلاج السرطان بالمحافظة، والسعي الحثيث والتحرّك السريع لتحويل المركز الى واقع بمواصفات حديثة ومتطورة لخدمة المرضى بالمحافظة وعموم المحافظات.

ودعا المحافظ رجال الخير والمجتمع الى التفاعل مع هذا المشروع المهم وتنفيذ هذه المهمة الإنسانية النبيلة.

وأعلن المحافظ عن دعم السلطة المحلية لحملة "نحبكم 5" بمبلغ مليوني ريال لصالح مرضى السرطان، مؤكداً وقوف قيادة السلطة المحلية بالمحافظة مع مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان "أمل" ومواصلة دعمها نظير ما تقدّمه لمريض السرطان ورعايته والعناية به وخصوصاً المرضى من الأطفال، مشيداً بنشاط وإخلاص إدارتها وطاقمها، داعياً رجال الخير والإحسان والمجتمع الى الوقوف إلى جانب المؤسسة ودعمها لتنفيذ برامجها الهادفة للتخفيف عن مريض السرطان، ورسم الفرحة على محيّا الأطفال المصابين بالمرض .

بدوره أشار مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الى أن احتفال العالم باليوم العالمي لسرطان الطفل يأتي للتذكير بمعاناة المرضى من الأطفال وايصال رسائل توعوية للمجتمع والأسرة بأهمية وقاية أبنائهم من المرض عبر وسائل الوقاية المختلفة، والتعريف بأهمية تطعيم أولادهم عبر حملات التطعيم المختلفة، التي تعدّ مهمة للوقاية من الأمراض.

وأكد عضو مجلس أمناء المؤسسة د.عبدالقادر محمد بايزيد أن اجتماع اليوم يأتي لنقول لمرضى السرطان "نحبّكم ونقف الى جانبكم"، متطرقاً إلى جهود المؤسسة والمركز الوطني لعلاج الأورام الذين استقبلوا خلال العشر السنوات الماضية أكثر من 3 آلاف و60 مريض من مختلف محافظات الجمهورية، فيما تردّد على المركز عدد 9058 مريض.

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وأوضح أن بيانات سجل حضرموت لمكافحة السرطان خلال السنوات الماضية أكدت أن سرطانات الدم تحتل المركز الأول في الإصابة بالمرض، تليها سرطانات الجهاز الهضمي والثدي ، داعياً الى ضرورة تكاتف الجميع للأخذ بيد كل من أبتلي بهذا المرض.

بدوره شكر المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور وليد عبدالله البطاطي جهود كل الداعمين والمساندين للمؤسسة، مؤكداً بأن تدشين مهرجان سرطان الطفل وحملة "نحبكم 5" يأتي بالتزامن مع احتفال العالم بيوم السرطان 4 فبراير وسرطان الطفل 15 فبراير والذي سيشهد عدة مناشط ووقائع يعود ريعها لمرضى السرطان ، منوهاً بأن حفل هذا العام يأتي متزامناً مع حدثين مهمين للمؤسسة، حيث تفتخر المؤسسة بحصولها العام الماضي على شهادة الجودة العالمية الايزو 9001 ، ومرور 10 سنوات على انشائها مليئة بالعطاء، إذ أسهمت المؤسسة في علاج ما يزيد على 10 آلاف مريض من مختلف محافظات الوطن ومن دول القرن الافريقي، وبلغ اجمالي ما نفقته المؤسسة خلال العشر سنوات في العلاج الكيماوي والبيولوجي والأشعة والفحوصات والعمليات والترقيد والسفر الى الخارج والى صنعاء مبلغ "مليار و756مليون و320 ألف و465 ريال.

وأشار الى الجهد المبذول حالياً لتنفيذ أول خطة استراتيجية للمؤسسة وأهم ملامحها الاستدامة المالية للمؤسسة ومناصرة الدعوة لتأسيس المركز العلاجي وتوفير العلاج الاشعاعي الذي يتجاوز سعره الثلاثة مليون دولار والذي سيستفيد منه جميع مرضى السرطان.

ونوه بحاجة المحافظة لمركز لعلاج السرطان وإدراج مساعدة مرضى السرطان ضمن تدخلات الاستجابة الانسانية العاجلة للمنظمات الدولية العاملة في بلادنا، شاكراً المساندة الدائمة للمحافظ ودعمه المتواصل للمؤسسة .

فيما أكدت كلمة لطفلة مريضة أن النظر إلى المستقبل بأمل ليس بمستحيل أو ببعيد ، وأنهم قادرون على دحر هذا البلاء بإذن الله ثم بمساندة المجتمع.

وجرى في الحفل الذي تخلله مشهد تمثيلي هادف، وأناشيد ترحيبية، تدشين حملة "نحبكم"5 لدعم مرضى السرطان من قبل أحد الأطفال المصابين بالمرض.

واختتم الحفل بتكريم المحافظ لعدد من الأطفال المصابين، ومنحهم هدايا للرفع من معنوياتهم النفسية .

حضر الحفل رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، وعدد من الكوادر الصحية وممثلي المنظمات الدولية والمحلية والمسؤولين التنفيذيين.