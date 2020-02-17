البحسني يدشّن المرحلتين الثانية والثالثة لزيادة الإنتاج بمصنع حضرموت لمطاحن وصوامع الغلال

الإثنين 17 فبراير 2020

دشّن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، المرحلتين الثانية والثالثة لتطوير وزيادة الإنتاج لمصنع حضرموت لمطاحن وصوامع الغلال بإدخال خط انتاج جديد بقدرة انتاجية 400 طن بإجمالي 650 طن يومياً ما يعادل انتاج 13000 كيس يومياً.



واطلع المحافظ على أقسام المصنع، ومراحل الإنتاج منذ استقبال القمح

وتصفيته مروراً بطحنه وتعبئته.

وتعرّف المحافظ من عضو مجلس إدارة مجموعة بن هلابي فارس خالد بن هلابي، ومدير المصنع ياسر بن هلابي الى مراحل تطوير المصنع منذ المرحلة الأولى بإنتاج 250 طن في اليوم، وسير عملية التطوير من خلال تدشين المرحلة الثانية، والاستعداد لتدشين المرحلة الثالثة مطلع شهر مارس القادم بإنشاء ثلاث صوامع جديدة للقمح بطاقة 10500 طن قمح ليصبح خزن القمح 21000 ألف طن.

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كما اطلع المحافظ على سير العمل بمصنع النور للبلاستيك الذي ينتج في اليوم 13000 كيس من مختلف العبوات لتعبئته بمادة الدقيق .

وأكد المحافظ أهمية المصنع الذي يعدّ من المشاريع الحيوية التي تغطي السوق المحلي بمادة الدقيق، مشيداً بالإعتماد على التطور التكنولوجي الحديث في تشغيل المصنع، والتركيز على الجودة في الإنتاج، داعياً إلى الحفاظ على سمعة المصنع، والتوجّه نحو التصدير لتغطية السوق المحلي في محافظات الوطن والخارج.

رافق المحافظ مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت خالد عوض غانم .