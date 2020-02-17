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بالفيديو.. أبناء قبيلة زعنبوت يطردون الرحبي والحريزي من استديوهات قناه المهرة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 17 فبراير 2020

اقتحم أبناء قبيلة زنعبوت في محافظة المهرة استديو تواجد فيها الإخواني مختار الرحبي وقاموا بطرده.

 

ووصل الرحبي إلى محافظة المهرة أواخر الأسبوع الماضي والتقى بالحريزي في استديو قناة المهرة لتصوير لقاء إلا أن أبناء القبيلة حالوا دون ذلك وقاموا بطردهما.

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وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق طرد الرحبي والحريزي.

 

طرد الرحبي والحريزي من المهره pic.twitter.com/IWFCCeIVYI— محمد الجابري (@MAljabri83) 

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