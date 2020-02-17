شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أبناء قبيلة زعنبوت يطردون الرحبي والحريزي من استديوهات قناه المهرة والان مع التفاصيل

الإثنين 17 فبراير 2020 اقتحم أبناء قبيلة زنعبوت في محافظة المهرة استديو تواجد فيها الإخواني مختار الرحبي وقاموا بطرده.

ووصل الرحبي إلى محافظة المهرة أواخر الأسبوع الماضي والتقى بالحريزي في استديو قناة المهرة لتصوير لقاء إلا أن أبناء القبيلة حالوا دون ذلك وقاموا بطردهما. Advertisements وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق طرد الرحبي والحريزي. طرد الرحبي والحريزي من المهره pic.twitter.com/IWFCCeIVYI— محمد الجابري (@MAljabri83) طرد الرحبي والحريزي من المهره pic.twitter.com/IWFCCeIVYI — محمد الجابري (@MAljabri83) February 14, 2020

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