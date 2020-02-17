شكرا لقرائتكم خبر عن رصد هزة أرضية شمال المدينة المنورة في المملكة والان مع التفاصيل

الإثنين 17 فبراير 2020 أكدت هيئة المساحة الجيولوجية في المملكة العربي السعودية أنه تم رصد هزة أرضية ضعيفة جدًا شمال غرب المدينة المنورة.

Advertisements وقال كثير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، في المدينة المنورة، إنهم شعروا بالهزة ظهر اليوم. وتصدر هشتاج #هَزه_ارضيًه_المَدينه الترند على موقع تويتر في المملكة اليوم الإثنين، شباط 17، 2020.

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