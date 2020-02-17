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رصد هزة أرضية شمال المدينة المنورة في المملكة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رصد هزة أرضية شمال المدينة المنورة في المملكة والان مع التفاصيل

الإثنين 17 فبراير 2020

أكدت هيئة المساحة الجيولوجية في المملكة العربي أنه تم رصد هزة أرضية ضعيفة جدًا شمال غرب المدينة المنورة.

 

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وقال كثير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، في المدينة المنورة، إنهم شعروا بالهزة ظهر اليوم.

 

وتصدر هشتاج #هَزه_ارضيًه_المَدينه الترند على موقع تويتر في المملكة اليوم الإثنين، شباط 17، 2020.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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