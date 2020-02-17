شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عدد من القوات التركية إثر قصف مدفعي شمال سوريا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أصيب عدد من أفراد القوات التركية بجروح اليوم إثر استهداف قوات النظام السوري لنقطة تركية شمال سوريا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قصفًا مدفعيًا لقوات النظام السوري المتقدمة في ريف حلب الشمالي الغربي استهدف النقطة التركية المتمركزة في منطقة الشيخ عقيل، ما أدى إلى إصابة عدد من القوات التركية، بعضهم في حالة خطرة، مبينًا أن القوات التركية ردت على القصف.

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