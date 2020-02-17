شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدين الهجمات الإرهابية في مالي والان نبدء بالتفاصيل
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي ضربت يوم 14 فبراير 2020 قرى أوغوساجو، وبينتيا، وموندورو وسط مالي, وأودت بحياة 40 شخصًا بينهم تسعة جنود، وأصابت آخرين.
وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وإلى مالي، حكومةً وشعبًا، داعيًا الله أن يَمُن على الجرحى بالشفاء العاجل.
كما جدد العثيمين موقف المنظمة المبدئي والراسخ ضد جميع أشكال ومظاهر العنف والتطرف والإرهاب.
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