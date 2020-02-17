شكرا لقرائتكم خبر عن خوفًا من «كورونا».. عصابات هونج كونج تسرق ورق التواليت والان نبدء بالتفاصيل
اعترض لصوص مسلحون تسليم شحنة ورق حمام، كانت في طريقها اليوم الاثنين إلى متجر في هونج كونج، حيث تسببت حالة من الذعر المرتبط بانتشار فيروس كورونا الجديد، في قلة توفر السلع بأنحاء المدينة.
وقالت تقارير إعلامية إن ثلاثة رجال يحملون السكاكين، هاجموا شاحنة كانت تقوم بنقل الشحنة، وسرقوا لفائف ورق الحمام التي تبلغ قيمتها نحو 1700 دولار هونج كونج (220 دولارا).
وأضافت الشرطة أنه قد تم في وقت لاحق إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم واستعادة البضائع.
وقد تسببت حالة الشراء المدفوعة بالهلع المنتشرة بأنحاء المدينة، إلى جعل المتاجر غير قادرة على تلبية طلبات المستهلكين، في الوقت الذي نفدت فيه الكمامات الوقائية، بالإضافة إلى قيام المواطنين بتخزين أغراض مثل لفائف ورق التواليت والأرز والطعام المعلب والاطعمة المجففة ومواد تعقيم اليدين.
كانت هذه تفاصيل خبر خوفًا من «كورونا».. عصابات هونج كونج تسرق ورق التواليت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.