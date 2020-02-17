الفتلاوي: أمنياتي لوزير الصحة الجديد بالنجاح كما نجح الذين من قبله

وقالت الفتلاوي في تغريدة لها على موقع تويتر،

الى بعض مرضى النفوس الذين اخرجوا قيحهم وهاجموني بحثاً عن (الطشة )بناءً على خبر فيسبوكي لا صحة له وهو من صناعة الجيوش الإلكترونية ..

اهدأوا قليلاً..

نفس عميق ...

خوفاً على صحتكم.. وأمنياتي لوزير الصحة الجديد بالموفقية والنجاح كما نجح الذين من قبله !!!!!!!

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وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق انباء افادت بتسنم الفتلاوي حقيبة وزارة الصحة في حكومة علاوي.