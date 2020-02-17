الفتلاوي: أمنياتي لوزير الصحة الجديد بالنجاح كما نجح الذين من قبله

نفت رئيسة حركة ارادة حنان الفتلاوي، اليوم الاثنين، "متهكمة" الانباء التي افادت بتسنمها منصب وزيرة الصحة في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
وقالت الفتلاوي في تغريدة لها على موقع تويتر،
اهدأوا قليلاً..
نفس عميق ...
خوفاً على صحتكم.. وأمنياتي لوزير الصحة الجديد بالموفقية والنجاح كما نجح الذين من قبله !!!!!!!
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق انباء افادت بتسنم الفتلاوي حقيبة وزارة الصحة في حكومة علاوي.
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