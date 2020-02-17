الشرطة يسعى لكسر رقم سلبي عمره 11 مباراة آسيوية

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2020-02-17 | 13:16
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يسعى نادي الشرطة، الى كسر رقم سلبي لازمه في 11 مباراة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
فريق القيثارة الخضراء، لم تفز في أي مباراة في دوري أبطال آسيا حتى الآن، لعب 11 مباراة في دوري الابطال، تعادل في 3 وخسر في 8.
وستواجه كتيبة القيثارة الخضراء فريق الوحدة الاماراتي في الجولة الثانية من دوري ابطال آسيا على ملعب فرانسوا حريري مساء اليوم الاثنين.
وكان الشرطة قد تعادل امام استقلال طهران الإيراني بنتيجة 1-1 يوم الاثنين الماضي.
وستواجه كتيبة القيثارة الخضراء فريق الوحدة الاماراتي في الجولة الثانية من دوري ابطال آسيا على ملعب فرانسوا حريري مساء اليوم الاثنين.
وكان الشرطة قد تعادل امام استقلال طهران الإيراني بنتيجة 1-1 يوم الاثنين الماضي.
المحرر: محمد خليل
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