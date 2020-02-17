المالكي يؤكد أهمية التهيئة لإجراء انتخابات وتشكيل حكومة تحضى بدعم الجميع

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، أهمية التهيئة لإجراء انتخابات من اجل تشكيل حكومة تحضى بدعم الجميع وتلبي مطالب الجماهير.
وقال المالكي في بيان صدر عقب استقباله بمكتبه اليوم، سفير اسبانيا لدى العراق خوان خوسيه ايسكوبار، إن الجانبين استعرضا تطورات الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة بصورة عامة ، كما بحثا في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
واكد المالكي، على أهمية تضافر الجهود بين القوى السياسية والشعبية لتجاوز التحديات والتهيئة لإجراء انتخابات من اجل تشكيل حكومة منتخبة تحضى بدعم الجميع وتكون قادرة على تقديم الخدمات وتلبي مطالب الجماهير لتحقيق الاستقرار في العراق .
واكد المالكي، على أهمية تضافر الجهود بين القوى السياسية والشعبية لتجاوز التحديات والتهيئة لإجراء انتخابات من اجل تشكيل حكومة منتخبة تحضى بدعم الجميع وتكون قادرة على تقديم الخدمات وتلبي مطالب الجماهير لتحقيق الاستقرار في العراق .
بدوره أعرب السفير ايسكوبار استعداد بلاده لدعم كل الجهود الرامية لتهدئة الأجواء وإبعاد الازمات عن العراق والمنطقة .
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