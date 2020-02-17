أفاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بتجدد تجدد الصدامات بين متظاهرين والقوات الأمنية قرب نفق التحرير وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية تجددت، ظهر اليوم، قرب نقق التحرير من جهة الخلاني".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الأمنية تطلق القنابل المسيلة للدموع بشكل متقطع".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الأمنية تطلق القنابل المسيلة للدموع بشكل متقطع".
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