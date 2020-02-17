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تجدد الصدامات بين متظاهرين والقوات الأمنية قرب نفق التحرير

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أفاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بتجدد تجدد الصدامات بين متظاهرين والقوات الأمنية قرب نفق التحرير وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية تجددت، ظهر اليوم، قرب نقق التحرير من جهة الخلاني".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الأمنية تطلق القنابل المسيلة للدموع بشكل متقطع".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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