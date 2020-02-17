إليسا في العراق الشهر المقبل

تستعد النجمة اللبنانية إليسا، لحفل غنائي بمناسبة عيد نوروز، يوم الجمعة الموافق 20 مارس المقبل، في مدينة أربيل شمال العراق، ومن المقرر أن تقدم إليسا عددا من أبرز أغانيها من بينها "إلى كل اللي بيحبوني"، و"كرهني"، و"أنا وحيدة"، و"نفسي اقوله"، و"مكتوبة ليك" وغيرها من الأغاني.
على صعيد آخر، انتهت المطربة اللبنانية إليسا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ذكريات"، من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذى تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه فى الوقت الحالى، ومن المقرر طرحه فى عيد الفطر المقبل، ويضم 4 أغنيات لبنانية والباقي مصرى.
وطرحت إليسا، في شهر ديسمبر الماضي، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.
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