مسؤول القفز المظلي يطلع على استعدادات نادي الحدود

رياضة 2020-02-17 | 12:27 67 مشاهدة اجرى عضو الاتحاد العراقي للرياضات الجوية "مسؤول القفز المظلي"، عصام محمد دحام، مقر نادي الحدود الرياضي والتقى بأمين سر النادي حازم تيموز وبمشرف فريق الحدود للقفز المظلي الكابتن بسام ومدرب الفريق حسن خيوكة وبأعضاء الفريق. واطلع دحام على اخر تحضيرات الفريق للاستعدادات المقبلة وطبيعة ممارسات القفز التي يتدرب عليها المظليين والتجهيزات الخاصة بالفريق ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة. وابدى اعجابه وارتياحه عن عمل الفريق والاهتمام بجميع التفاصيل الخاصة بالقفز المظلي، كما اثنى كثيراً على الاهتمام الذي اولته ادارة نادي الحدود بالفريق.



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