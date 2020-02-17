وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مديرياتها ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمحافظات نفذت 41 عملية ضبط، بلغت أقيام الفساد فيها أكثر من (44,000,000,000) مليار دينار"، مبينة أن "أبرزها عملية ضبط بدالة لاسلكية في مديرية اتصالات وبريد البصرة تم شراؤها بأكثر من (14,000,000,000) مليار دينار ضمن برنامج تنمية الأقاليم لسنة 2012، وبقيت متروكة في مخازن بريد البصرة، بالرغم من تسلم الشركة المجهزة لمستحقاتها المالية كافة، وضبط الأوليات الخاصة بشراء (64) خزانا (تنكرا) بمبلغ (14,000,000,000) مليار دينار لمديرية ماء نينوى".



وأضافت الدائرة أن "من بين العمليات ضبط أكثر من (6,000,000,000) مليارات دينار خاصة بالإيرادات المحلية لمجلس محافظة ديالى المنحل التي تم استيفاؤها وجبايتها من (منفذ الصفرة) مودعة في مصرف أهلي خلافا لضوابط وتعليمات وزارة المالية، إضافة إلى ضبط مستندات صرف وصكوك شراء (63) جهازا طبيا لمستشفيات دائرة صحة المثنى بمبلغ (2,453,000,000) ملياري دينار، وضبط كتب صادرة عن مرور صلاح الدين بخصوص صحة صدور سنويات تم تنظيمها بصورة غير رسمية ومخالفة للقانون".



وأشارت الدائرة، إلى أن "مديرية تحقيق البصرة نفذت 15 عملية ضبطت خلالها 12 متهما، فيما نفذت مديرية تحقيق نينوى 8 عمليات ضبطت خلالها 16 متهما من مجموع العمليات البالغ عددها 41 عملية"، لافتة إلى أن "تلك العمليات أسفرت عن ضبط (41) متهما".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النزاهة تعلن مجمل عمليات الضبط التي نفذتها في الشهر الماضي وأقيامها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.