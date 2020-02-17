بالفيديو ازمة البطالة في المجتمع العراقي بازدياد

ازمة البطالة في المجتمع العراقي تزاد يوما بعد يوم في ظل اقتصار التعيينات على القطاع الحكومي وشحة فرص العمل في القطاع الخاص الذي يعاني من قلة الدعم المقدم من الجهات المسؤولة

تستهويهم الزحامات المرورية فهي فرصة لكسب ما يمكن ان يسد رمق العيش شباب واطفال تجمعوا عند كل تقاطع للمرور لبيع المناديل والسكائر واحيانا لتنظيف زجاج السيارات مقابل مبالغ بخسة فالبطالة في العراق ازمة عجزت الحكومات المتعاقبة على ايجاد الحلول لها في ظل ارتفاع معدلات العاطلين عن العمل كل عام ، اذ ان معدل نمو السكان والاعداد الهائلة من الخريجين سنويا تضيف جيشا من الباحثين عن فرص للعمل لتحقيق ابسط متطلبات الحياة .



وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل على الحد من البطالة عن طريق دعم المشاريع الصغيرة وتاهيل الشباب بدورات تعلمية لتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص وتقديم مبالغ الاعانة للعاطلين رغم قلتها وكل هذه الاجراءات لا تستوعب الاعداد الهائلة من هؤلاء .

مع تواجد الالاف من العاطلين عن العمل شرعت قوانين في البلاد بفتح باب دخول العمالة الاجنبية وهذا الامر يعتبر احد اكبر المشاكل التي فاقمت ازمة البطالة بالاضافة الى تاثير هذا الامر على الاقتصاد العراقي برمته .