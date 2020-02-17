بوتين الخارق وموازنة الاتحاد الأوروبي.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تقرأون: الإيرانيون يعتزمون مقاطعة انتخابات البرلمان، اجتماع تركي بـ"مدينة الأشباح" يثير غضب قبرص، بومبيو في السنغال لبحث جهود منع انتشار الإرهاب غرب أفريقيا، أبوالغيط: مبادرة السلام العربية أساس أي تسوية مع إسرائيل، صعود بلومبرج يزيد هجوم الديمقراطيين الطامحين لرئاسة أمريكا.

كما تطالعون أيضا: "بوتين الخارق" يُرعب تركيا.. وبلدية إسطنبول تتدخل، الجيش السوري يسيطر على عشرات القرى بحلب لأول مرة منذ سنوات، حظر وسرية وتبادل خبرات.. أبرز بنود اتفاق عسكري بين المغرب والأردن، قادة الاتحاد الأوروبي ينعشون آمال غرب البلقان في الانضمام للتكتل، الأسرى المرضى.. أحياء على قوائم انتظار الموت بسجون إسرائيل.

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وعلى الصعيد الاقتصادي: الاستثمار الأجنبي بالصين يتحدى كورونا.. 4% نموا، بقيمة تريليون يورو.. موازنة العام الجديد على مائدة الاتحاد الأوروبي، 2.3 تريليون دولار حجم الاقتصاد الإسلامي بحلول 2024.

وفي الرياضة تجدون: لاتسيو ينهي عقدة كونتي ويحقق رقما تاريخيا في الدوري الإيطالي.

وفنيا: محمد رمضان ممنوع من الغناء بقرار ”المهن الموسيقية“.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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