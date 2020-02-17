من الفكرة إلى الواقع.. "براكة" أول محطة طاقة نووية في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إنجازا جديدا يتمثل في تسجيل 75 مليون ساعة عمل آمنة تماما في مشروع محطات براكة للطاقة النووية. "الإمارات للطاقة النووية" تحتفي بـ75 مليون ساعة عمل آمنة في "براكة" بأضخم محطة في العالم.. الإمارات تدخل عالم الطاقة النووية بـ"براكة"

ويعكس ذلك التزام المؤسسة بأعلى معايير السلامة والأمان والجودة في تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، ونجاح برامجها الخاصة في ترسيخ ثقافة السلامة كنهج عمل يومي. جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم في موقع محطات براكة للطاقة النووية للاحتفال بهذا الإنجاز المهم في مجال السلامة والأمان، حضره المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومارك ريديمان الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة، وناصر الناصري الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى، وهو-بيونغ لي نائب الرئيس التنفيذي وكبير موظفي الموارد البشرية في الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، وعدد من كبار المسؤولين في المؤسسة والشركات التابعة لها.

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