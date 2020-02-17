"#حاضرين" يتصدر تويتر مع إطلاق استراتيجية "أبوظبي للإعلام"

سجل وسم "#حاضرين"، اليوم الإثنين، مشاهدات واسعة حول العالم، محتلا صدارة الأكثر تداولا عبر تويتر، وذلك بالتزامن مع إطلاق مؤسسة أبوظبي للإعلام استراتيجيتها الجديدة.

وتحدد الاستراتيجية الجديدة لـ"أبوظبي للإعلام" الرؤية العامة في الشكل والمفهوم وصناعة المحتوى، تلبيةً لتطلعات الجمهور على جميع المنصات، حيث سيتم إطلاقها بعد غد الأربعاء 19 فبراير/شباط الجاري.

وغردت أمل المسافري، وهي مستشارة إماراتية معتمدة في تنمية الموارد البشرية، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "الوطن الذي لا يقبل إلا بالمركز الأول يقوم ويصحح ويغير للأفضل، شكرا لصوت الوطن إعلامنا المستنير الذي يواكب رؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة، شكراً أبوظبي للإعلام، نحن نطلب وأنتوا #حاضرين".





بدوره، علق الإعلامي الإماراتي ياسر المنصوري عبر الوسم نفسه، قائلا: "أبوظبي للإعلام بداية خطوة كبيرة إلى الأمام".

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بينما ذكر الإعلامي الإماراتي سعود الكعبي في تغريدة له أيضاً على تويتر: "#حاضرين شعارنا القادم في عام الاستعداد للخمسين من أبوظبي للإعلام لنواكب الرؤى والتطلعات ونفتح صفحة جديدة لإعلامنا الوطني بأعلى المعايير.. بداية نقلة نوعية".

وتعتمد استراتيجية "أبوظبي للإعلام" على الابتكار والتحديث وتتشكل من 3 محاور؛ إذ تحدّد الرؤية العامة للمؤسسة استعداداً للخمسين عاماً المقبلة.

ووفق الاستراتيجية الجديدة، تعيد "أبوظبي للإعلام" التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة، صياغة المضمون بشكل ومفهومٍ جديدين يحافظان على العلاقة التي تربطها بالمجتمع ويؤسسان للمزيد من التفاعل المباشر والتواصل الرقمي مع الجمهور.

ويُعد ذلك نقلة نوعية من بين أكبر مشاريع التحديث والتطوير التي تقوم بها الشركة منذ بداية تأسيسها عام 1969.

يشار إلى أن هذه الاستراتيجية تمثل نقلةٌ نوعية لـ"أبوظبي للإعلام" بالتزامن مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة 2020 عام الاستعداد للخمسين، ضمن إطلاق أكبر استراتيجية عمـل وطنيـة لاستدامة التنمية للأجيال القادمة.

كما أطلق الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أواخر العام الماضي، مشروعاً للهوية الإعلامية المرئية للبلاد.