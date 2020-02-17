فرنسا تعلن وفاة أحد جنودها في بوركينا فاسو.. والسبب مجهول

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رويترزالإثنين 2020/2/17 02:58 م بتوقيت أبوظبي
جنود فرنسيون في بوركينا فاسو - رويترز
أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، الإثنين، وفاة جندي فرنسي أثناء عمليات في بوركينا فاسو.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن سبب وفاة السارجنت مورجان هنري غير معروف في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن تحقيقات لا تزال جارية للوقوف على ملابسات الوفاة.
وتشهد منطقة الساحل الأفريقي هجمات مكثفة خاصة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، على الرغم من انتشار الجنود الفرنسيين في إطار قوة برخان.
وتضم قوة برخان الفرنسية 4500 عنصر ينتشرون في منطقة الساحل والصحراء لمحاربة المجموعات الإرهابية المنتمية إلى تنظيمي داعش والقاعدة.
وبعد 6 سنوات من الوجود المتواصل وسقوط 41 قتيلاً من الجانب الفرنسي، لا تزال الأعمال الإرهابية تتجدد في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وقُتل 24 شخصا على الأقل وجرح 18 آخرون في هجوم، الأحد، على قرية بانسي في شمال بوركينا فاسو، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، على الفور.
مقتل 39 شخصا في هجوم إرهابي ببوركينا فاسو
والأحد، قتل 20 مدنيا في هجوم إرهابي شنه مسلحون بمقاطعة سينو، شمالي بوركينا فاسو، وفق مصدر أمني.
بوركينا فاسو البلد الواقع في منطقة الساحل الأفريقي تشهد منذ نحو 5 أعوام أعمال عنف تنسب إلى مجموعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، ما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.
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