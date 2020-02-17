البعثة الأممية بالعراق تدعو لوقف العنف وحماية المتظاهرين

أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الإثنين، عمليات استهداف المحتجين السلميين في العاصمة بغداد خلال الأيام الثلاثة الماضية، داعية إلى وقف العنف وحماية المتظاهرين.

وقالت ممثلة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، في بيان: "إن البعثة تتلقى معلومات ذات مصداقية عن استهداف متظاهرين على الطريق بين ميدان التحرير وميدان الخلاني في بغداد مساء 14 و15 و16 فبراير/شباط".

وأضافت، أن استهداف المتظاهرين أدى إلى إصابة 50 شخصًا على الأقل، كما أصيب عدد من أفراد الأمن، مشيرة إلى أن معلومات وردت من كربلاء حول إصابة أكثر من 150 محتجًا في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

Advertisements

وطالبت السلطات العراقية بـ"منع استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن إساءة استخدام القوة"، معتبرة أن ذلك مصدر قلق أمني خطير يجب التعامل معه بشكل عاجل وحاسم.

وبعثة الأمم المتحدة في العراق هي كيان تم إنشاؤه بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1500 في 14 أغسطس/أب 2003.

وتقترب المظاهرات في العراق المطالبة بإنهاء العملية السياسية والنفوذ الإيراني من اجتياز شهرها الخامس وسط استخدام مفرط للعنف لوقف الاحتجاجات، فيما تشير أصابع الاتهام خلالها لمليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران.

وأسفر استخدام العنف المفرط خلال الأشهر الماضية عن مقتل أكثر من 500 متظاهر وإصابة أكثر من 25 ألفا آخرين.